広島市中心部で大規模イベントが開催された際の雑踏事故防止に向けた検討会が初めて開催されました。 検討会はエディオンピースウイング広島や広島グリーンアリーナなどで、大規模イベントが開催された際の雑踏事故や交通事故を未然に防ぐことを目的としています。 警察によると去年、イベントの終了後に多くの人が一斉に帰路につくことで路面電車の停留場から人があふれるケースがあったということです