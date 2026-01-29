再び大雪に注意・警戒が呼びかけられています。県内には強い寒気が流れ込んでいて、29日(木)夜から30日(金)にかけて中越と上越では平地でも大雪となるおそれがあります。気象台は、交通障害に注意・警戒を呼びかけています。 十日町市では今日も雪が降り続き、住民たちは雪かきに追われていました。 ■住民 「出勤前に(雪かきを)したら、もうこんなに積もっていた。雪国が嫌になりました。」 雪のピークは、29日(