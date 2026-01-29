指定薬物を使用した疑いで逮捕されたカープの選手、羽月容疑者の自宅から複数のカートリッジが見つかっていたことが分かりました。■庭田杏珠記者「午前9時20分過ぎです。多くの報道陣が詰めかける中、羽月容疑者の身柄が広島地検へと送られていきました」1月29日午前、指定薬物使用の疑いで送検されたカープの選手、羽月隆太郎容疑者。警察によると、去年12月16日頃、国内で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物