3月にイオン九州に吸収合併される「ジョイフルサン」の長崎市の店舗がマックスバリュとして生まれ変わりました。 29日からオープン記念のセールなどが始まり開店前から行列ができていました。 （店員） 「いらっしゃいませ」 オープン前から約300人が列を作ったマックスバリュ新大工町ファンスクエア店。 オープン記念として行われているセールでは、通常700円程度するイ