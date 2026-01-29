大相撲の湊川親方（２９）＝元大関貴景勝＝がが２９日、東京・両国国技館内で行われた師匠会に初めて参加した。八角理事長（元横綱北勝海）ら部屋持ち親方が会合する場で、改めて師匠となったことを実感。「礼儀正しく、勝っても負けても、お客さんに頑張っていることが伝わるような力士を育てたい」と意気込みを口にした。初場所までは常盤山部屋付き親方だったが、常盤山親方（元小結隆三杉）の定年に伴い、湊川部屋として