韓国女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓをプロデュースしていたミン・ヒジン前ＡＤＯＲ（アドア）代表が、ＮｅｗＪｅａｎｓメンバーの家族の発言を聞いて失神したという衝撃的な事実が明らかになったと２９日、現地メディアのインサイトなどが報じた。記事によると２８日、ソウル・鍾路（チョンロ）区で開かれた記者会見で、調査報道メディアの代表がミン前代表が失神するきっかけとなった詳細を明かしたという。同代表は「ミン前