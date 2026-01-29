俳優・荒木飛羽が、大泉洋が主演を務める１０月期の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」で、箱根駅伝に挑む学生ランナー役で出演することが決定した。池井戸潤氏が、１０年余の歳月をかけ執筆した同名小説が原作。生中継を行うテレビ局と、出場する選手というそれぞれの立場から正月の風物詩「箱根駅伝」の舞台裏に迫る青春群像劇。荒木が演じるのは目黒教育大学４年の富岡周人。駅伝ランナーだった父への負い目もあり、