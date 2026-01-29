辻󠄀信太郎記念館は1月28日、「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻󠄀信太郎記念館」(山梨県甲斐市)のオープン日が4月3日に決定したことを発表した。山梨いちごの王さまミュージアム同ミュージアムは、山梨県出身のサンリオ創業者・辻󠄀信太郎氏とサンリオのキャラクター「いちごの王さま」からサンリオキャラクターファンへの贈り物として「みんななかよく」の想いを込めて作られた。これまで