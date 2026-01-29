【ミラノ（イタリア）＝岡田浩幸】２月６日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するフィギュアスケートの日本代表選手らが２９日、ミラノ郊外のマルペンサ国際空港に到着した。３大会連続出場となる女子の坂本花織（２５）（シスメックス）らは長旅の疲れを感じさせず、笑顔で到着ロビーに姿を見せた。ミラノ近郊の練習拠点で最終調整し、本番に臨む坂本は「最高のパフォーマンスができるよう、自分が望んでいる結果になる