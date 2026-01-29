Amazonは1月29日、球体デザインの高音質スピーカー「Echo Studio」に新色グレーシャーホワイトを追加した。同日販売開始し、価格は39,980円。Echo Studioの新色「グレーシャーホワイト」Echo Studioはモダンな球体デザインが特徴となるAmazon純正の高音質スマートスピーカー。空間オーディオ技術とDolby Atmosに対応し、高性能ウーファーと3つのフルレンジドライバーを組み合わせた構成で、パワフルな低音と没入感のある音響体験を