相撲教習所の卒業式・入所式が２９日、東京・両国国技館内で行われ、大相撲初場所にて幕下付け出しで初土俵を踏んだ和歌ノ富士（２４）＝春日野＝が結ったばかりのまげ姿で臨むも、午後４時の開始時刻に遅れるドタバタに巻き込まれた。連絡の不備があった模様で、開始１０分前に部屋付きの岩友親方（元関脇碧山）からの電話で入所式を初めて知り、洗濯で居た部屋近くのコインランドリーから猛ダッシュで駆けつけ、１分遅れで到