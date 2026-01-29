第一生命保険は1月29日、「サラっと一句!わたしの川柳コンクール」優秀100句を発表した。同コンクールは2025年9月〜10月にかけて実施され、応募総数は54,302句にのぼった。「サラっと一句!わたしの川柳コンクール」2025年の「サラ川」では、物価高、AI、快進撃を続ける大谷選手など前年と同様の句のほか、古古古米や2025年ならではの語句で日常を詠んだ作品が優秀100句に輝いた。○2025年ならではの一句大阪・関西万博の公式キャラ