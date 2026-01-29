映画『HELP/復讐島』(1月30日公開)の公開直前イベントが29日、都内で行われ、お笑い芸人のやす子が登壇した。やす子同作は、『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』(22)や『スパイダーマン』シリーズ(02,04,07)を生み出すなど、ヒーロー映画の名手として名高いサム・ライミ監督の最新作。普段の迷彩服ではなく、劇中の主人公・リンダをイメージした会社員風のスーツ姿で登場したやす子。「やす子が復讐したいの