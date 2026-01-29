30日に2nd写真集『丸みの誘惑』(4,180円 A4/128ページ KADOKAWA)を発売するグラビアアイドルの波崎天結にインタビュー。2024年に発売した1st写真集『あゆむすび』(ワニブックス)から約2年ぶりの写真集となる今作は、グラビアアイドルとしての経験を積み重ねてきた彼女にとって、今の自分を映し出す一冊となった。波崎天結○2nd写真集『丸みの誘惑』の撮影地はバリ2nd写真集の発売が決まったときの気持ちを尋ねると、波崎は喜びをに