【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストとして活動している田村ゆかり。2025年6月に発売した最新ミニアルバム『Felice』のアナログ盤をテイチクオンライン限定で発売することが決定、予約がスタートした。購入者特典としてA3ポスターカレンダーが同梱される。アナログレコードならではの豊かな音質に加え、ビジュアルも楽しめるファン必携のアイテムとなっている。テイチクオンライン販売ページhttps://teichik