【モデルプレス＝2026/01/29】モデルの“せいせい”こと田向星華が1月28日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つコーディネートを公開した。【写真】24歳ギャルモデル「圧倒的な美しさ」ぴったりニットでボディライン際立つ◆せいせい、美ボディ際立つコーデショット披露せいせいは「最近エクステおやすみして地毛伸ばし中」「そろそろハイトーンしよっかなあ」とつづり、鏡越しの自撮りを公開。ぴったりとしたピンクの