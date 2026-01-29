MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。1月26日（月）の放送では、メンバー全員が勢ぞろい。ここでは、年明けの「Arigato！」仕事を振り返っていきました。パーソナリティのKANON ――仕事始めでライブを開催！SUZUKA：さて、2026年