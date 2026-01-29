福岡県糸島市の直売所では、採れたての新鮮な野菜が並ぶ中、雨不足の影響が見られました。 ■小川ひとみアナウンサー「こちら、ブロッコリーがありました。見てみると、少し小ぶりで茎が太い気がしますね。」白菜も小ぶり傾向で、収穫も減り、例年の同じ時期と比べ100円から200円ほど値上がりしています。 また、この直売所では、トマトやキュウリも例年に比べて1割ほど少ないということです。■伊都菜彩・長谷