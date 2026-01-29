ドル指数は値動き落ち着く、きょうは小幅低下から下げ渋る＝ロンドン為替 ドル指数の値動きは次第に落ち着きつつある。昨日の米ＦＯＭＣを通過して方向感に欠ける振幅がみられたあと、本日は一時９６．０１６と小幅に低下した。しかし、ロンドン時間に入ると９６．３０手前へと下げ渋っている。本日これまでのレンジは東京午前の９６．３５４からロンドン朝方の９６．０１６まで。前日ＮＹ終値９６．４４６からはやや水準を下