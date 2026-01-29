巨人の平山功太外野手（２１）が２９日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。春季キャンプは２軍スタートが決定し「がむしゃらに頑張ります」と力強く語った。大田泰示２軍打撃コーチには間の使い方を聞きたいという。「調子が悪くなったら自分からがっつり行けなくなってしまう。調子が悪くなった時のボールへの入り方とかを教わりたい」と明かした。オフは初動負荷のトレーニングを行った。「一から走り方とか投げ方を学