強い寒気が流れ込んでいる県内は、きょう平野部でも各地で雪が断続的に降っています。この後、あす昼前にかけて大雪となる恐れがあります。交通への影響などに注意してください。 きょう午後の魚津市内です。街なかでは雪が降り続いていました。魚津市は、午後6時の積雪が42センチとなっています。通りのあちこちで雪かきに追われる人の姿がみられました。◆住民の男性「きょう朝一回と、朝から降りっぱなしだったから（今もう