タレントの三田寛子（60）が29日、自身のインスタグラムを更新し、「大切な友だち」とのショットを公開した。「過日の渡韓日記」と書き出し、女優の高橋ひとみとタレントや女優として活躍した鳥越マリさんと笑顔の3ショットを投稿。「『風呂上がりの夜空に』でお姉さん役をそして『ニューヨーク恋物語II 男と女』でまたご一緒し若手俳優チーム」と高橋との関係を説明し、「もう40年以上もずーっと仲良し大切な友だち」とつづ