千葉県四街道市の市立保育所で２０１７年、当時３歳の男児がおやつのホットドッグを喉に詰まらせて寝たきりとなったことを巡り、両親らが市に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第３小法廷（渡辺恵理子裁判長）は２８日付の決定で市側の上告を退けた。市に計１億８００万円の賠償を命じた２審・東京高裁判決が確定した。２４年の２審判決によると、保育士がホットドッグをちぎって食べさせた際、男児が喉に詰まらせて一時心肺停止