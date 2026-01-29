日本相撲協会は29日、東京・両国国技館で理事会を開き、東農大の木下優希（22）の幕下最下位格付け出し、東京・足立新田高3年の甲斐田龍馬（18）の三段目最下位格付け出しを承認した。木下は昨年の全国学生選手権個人で準優勝。全日本選手権8強や全国学生体重別135キロ以上級優勝などの実績を引っ提げて、時津風部屋に入門する。甲斐田は昨年の国民スポーツ大会の少年個人で準優勝。全国高校総体3位などの実績があり、春日野