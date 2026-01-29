人気ライバーでタレント・福岡みなみ（３０）が２９日、都内で、自身が設立したライバー事務所「ｌｉｋｅｍｅ」の新体制・事業展開発表会を行った。福岡はライブ配信を事業に選んだ理由を聞かれ「自分が一番好きなことで社会に貢献したかった。好きなことで誰かの役に立ちたいと思って」と笑顔。「ライブ配信ってスマホが１台あると、どこからでも配信ができて、自宅からスターになれる」と自身の体験を振り返りながら、事業