1月29日、リーグとして初めてとなる「Bリーグドラフト2026」が都内で行われ、秋田ノーザンハピネッツが堀田尚秀（早稲田大学）を3巡目9位で指名した。 大阪府出身で現在22歳の堀田は、183センチ79キロのシューティングガード。東山高校を卒業後に早稲田大学へ進学した。今年度の関東リーグ戦では1試合平均9.5得点2.5リバウンドをマークし、副主将として同校の57年ぶりの優勝に貢