Appleが、フィットネス・ウェルネスプログラム「Apple Fitness+」の日本での提供を1月21日より開始した。 【動画あり】ワークアウト好きのAyase&ikuraも絶賛YOASOBIからのスペシャルメッセージ それに合わせて、同日Apple 表参道にてローンチイベントが開催された。イベントには米Appleよりフィットネステクノロジーのシニアディレクターを務めるジュールズ・アーニー