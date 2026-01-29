29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比40円高の5万3350円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万3375.6円に対しては25.6円安。出来高は1713枚となっている。 TOPIX先物期近は3546.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.20ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53