北海道留寿都村で2026年1月29日、住宅敷地内で70代の男性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。留寿都村留寿都の住宅で29日午後2時半ごろ、消防から警察に「人が倒れている」と通報がありました。警察によりますと、70代の男性が心肺停止の状態で病院に運ばれ、死亡が確認されたということです。男性は午前中と昼すぎに屋根の雪下ろしをしている様子が目撃されていて、1階と2階の屋根の間には梯子がかか