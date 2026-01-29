米国土安全保障省（DHS）は1月27日、イタリアで2月6日に開幕するミラノ・コルティナ冬季オリンピックに移民・税関捜査局（ICE）の職員を派遣すると発表し、イタリア各界の強い反発を招いています。ミラノのサラ市長は地元のラジオ番組で、「ICEは人を殺す民兵組織だ。歓迎されていないことは明らかだ」と明言しました。コンテ元首相は、「ICEは米国の街頭での暴力や殺人に関与している。これは許されないことだ」とSNSに投稿しまし