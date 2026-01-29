習近平国家主席は1月29日午前、北京の人民大会堂で中国を公式訪問中の英国のスターマー首相と会談しました。両首脳は、中英両国が長期的かつ安定した全面的な戦略パートナーシップを構築していくことで意見が一致しました。習主席はその際、「中英は国連安全保障理事会の常任理事国であり、世界の主要経済国として、世界の平和と安定を守り、両国の経済発展と国民生活の向上を促進するために対話と協力を強化する必要がある」と指