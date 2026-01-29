強烈な寒気の再来で警報級の大雪となった日本海側を中心に、30日にかけて活発な雪雲が流れ込み続ける恐れがあります。雪には慣れているはずの青森市内では、歩道に除雪した雪がうずたかく積み上げられ、1人分の幅の狭い歩道を列をなして通勤する様子が見られました。積雪で歩道は、まるで迷路のようになっていました。歩道橋も半分しか通行できません。新潟・上越市でも積雪で影響が出ていました。通常は4車線の県道が、積雪により