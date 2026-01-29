強烈な寒気が列島に再び襲来。その影響で日本海側を中心に警報級の大雪に見舞われています。一方、東京でも雪が降り、23区でも積雪の可能性が出ています。パラパラと雪が舞っているのは29日午後2時過ぎの東京・立川市です。雪が降り始めたことで、道行く人は傘をさしたりフードをかぶっていました。また、八王子市や福生市でも雪が降りました。観光地として知られる神奈川・箱根町でも、午後3時30分ごろ雪がパラパラと舞い、白い粒