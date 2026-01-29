ボールペンで「書き味が滑らか」という場合、だいたいはインクの特性やペン先チップの性能によるもので、つまり書き味＝ボールペン、それぞれの個性ということになる。 対してシャープペンシルで「書き味が滑らか」なのは、ほぼシャープ芯に由来。それはシャープ芯が偉いのであって、シャーペン自体の個性とはあまり関係していない。 じゃあ、シャーペンなんてどれも一緒か？ というと、それはまた全然別の話だ。 軸のバ