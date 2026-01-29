MOTTERU（モッテル）は、AC充電器とケーブルが一緒になったコンセント一体型のACモバイルバッテリー（MOT-MBAC10002-EC）を、2026年1月27日（火）よりオンラインショップ含むECモールで販売開始しました。直販価格は6640円（税込）。 コンセント一体型モバイルバッテリー（ペールアイリス、アーモンドミルク） 記事のポイント 室内でも外出先でも使えるAC充電器一体型のモバイルバッテリー。ケーブルを内蔵しているので