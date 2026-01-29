北陸電力が、北陸電力が決算を発表しました。北陸電力の、去年4月から12月までの第3四半期の連結決算は、売り上げにあたる営業収益が5831億円と、去年の同じ時期に比べ7％余り減少しました。石油や液化天然ガスなどの燃料価格の低下に伴い、電気料金を値下げしたため、売上高も減少したということです。一方、経常利益は、電気の販売量が増加したことなどから、去年の同時期と比べて86億円増えて822億円。純利益は62億円増えて603