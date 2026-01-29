東京大学医学部付属病院関係者の相次ぐ不祥事で藤井輝夫東大総長が「社会の信頼を著しく損ねた」と謝罪する事態にまで発展した。2026年1月28日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）はこの汚職事件を取り上げたが、出演者からは何度も「悪質」という言葉が繰り返された。高級クラブや性風俗店などで接待を受ける1月24日に収賄容疑で逮捕された大学院医学系研究科教授の佐藤伸一容疑者は日本化粧品協会との共同研究を進めるなかで、