空き箱や包装紙、ダンボールなど、猫ちゃんの興味をひくものは身近にたくさんあるもの。今回話題を集めたのは、“ビールの空き箱”に上半身だけ入った猫ちゃんの、お茶目な『かくれんぼ』のシーンでした。投稿は21万表示・2万いいねを記録し「かわいい！」「上手ですねぇ（笑）」といった声が寄せられています。 【写真：『隠れられていると思ってる？』ビールの空き箱に入った猫ちゃん…微笑ましすぎる