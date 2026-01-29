子猫たちののんびりとしたひとときを収めた光景が、110万再生を超えて絶賛されています。毛布を前足で揉み始めた子猫をカメラで撮影しようと飼い主さんがカメラを構えた瞬間、さらに可愛い光景が目の前に広がり…？投稿を見た人からは、「かわいいが爆発！」「何度も見てしまう」と絶賛の声が寄せられています。 【動画：毛布をフミフミする子猫を撮っていたら…予想外の『可愛すぎる光景』】 どんぐりちゃんのフミフミを撮影