1月28日夜、高知警察署地域課の30代の男性巡査長が交通指導中に10代の男性にけがをさせたことがわかりました。警察によりますと1月28日午後8時半頃、自転車でパトロール中の高知警察署地域課の30代の男性巡査長が、高知市はりまや町の路上で無灯火で走行する自転車のグループを発見し、停止を求めました。しかし、グループの中にいた高知市の10代の男性が逃走し、車道で転倒したということです。巡査長は歩道に