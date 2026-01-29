愛知県の豊橋市など東三河の5つの市に水を供給する豊川用水の水源「宇連ダム」。しかし、平年60％を超える貯水率は6.8％に。記録的な雨の少なさは野菜にも影響が。 【写真を見る】 ｢農業始めて40年。ここまで雨が少ないのは初めて｣ 記録的な少雨で野菜の生育･価格にも影響が…？ ダイコンは小さく キャベツは軽く 愛知 （松本道弥アナウンサー）「全国有数の野菜の産地。田原市に来ています。雨が降らない日が続いています