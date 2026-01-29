映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』の撮影中の出来事を巡り、ジャスティン・バルドーニと泥沼裁判を繰り広げているブレイク・ライヴリー。夫ライアン・レイノルズもこの騒動に深く関わっていたことが明らかになるなか、彼の代理人がコメントを発表した。【写真】泥沼係争中のブレイク・ライヴリー、珍しく夫ライアン・レイノルズとのデート写真を公開映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』撮影中にバルドーニ