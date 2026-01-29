２月１日の小倉５Ｒ・３歳新馬（芝１２００メートル）でデビューするケイアイクウガ（牡３歳、栗東・小林真也厩舎、父タワーオブロンドン）が好仕上がりだ。母のクインズセージは芝１２００メートルで２勝を挙げており、適性も見込める。１月２８日はレースで騎乗する橋木太希騎手を背に、栗東・ＣＷコースでファストフォワード（３歳未勝利）の内を１馬身先行。馬なりでラスト２ハロン１１秒５―１１秒４（６ハロンは８０秒０