【新華社フフホト1月29日】ラクダ乳の産地として知られる中国内モンゴル自治区アルシャー盟アルシャー右旗で24、25両日、モンゴル族の祭典「2026年ラクダナーダム大会」が開かれた。巴丹吉林（バダインジャラン）砂漠にある馬山井国際ラクダレース場が会場となった。自治区内や甘粛、青海両省などから愛好家が集まり、ラクダ650頭が出場。スピードや持久力を競うリレーやトラックスピードレース、クロスカントリー耐久レースの