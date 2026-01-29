アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、30日に公開されることを受け、反地球連邦政府運動「マフティー」を自称する人物からの声明が到着した。【動画】怖い…マフティー謎の声明！公開された『ガンダム 閃光のハサウェイ』映像１月30日に公開、0時最速上映まで残り5時間を切った今、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より＜閃光のセンコウ活動声明＞が到着。マフティー・ナビーユ・エリ