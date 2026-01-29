大槻ケンヂ（筋肉少女帯／特撮）が2月6日に渋谷・PLEASURE PLEASUREで開催する還暦ライブを、ニコニコ生放送で独占中継する。【集合ショット】圧巻…！大槻ケンヂ＆小泉今日子ら花の82年組が大集合同ライブは、大槻の誕生日当日に行われるスペシャルライブ。バックバンドに高橋竜（ベース）、友森昭一（ギター）、長谷川浩二（ドラム）、おおくぼけい（キーボード）、そしてゲストとしてタカハシ ヒョウリを迎え、筋肉少女帯、