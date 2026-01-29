パルコ（東京）は29日、福岡市の繁華街・天神にある商業施設「福岡パルコ」を2027年2月末に閉店すると発表した。周辺で再開発計画が進んでおり、本館と新館は解体し、ライブハウスなどが入る複合ビルに建て替える予定。30年度の開業を目指している。パルコによると、社員14人の雇用は継続するが、別の場所での仮営業はせず、新ビルにパルコが入居するかどうかも未定という。建て替えは福岡市中心部の再開発促進事業「天神ビ