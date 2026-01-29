マレーシアを拠点に、ＡＩ（人工知能）を悪用して「ニセ警察詐欺」を行っていたグループが摘発された事件で、台湾警察は２９日、台湾、日本、マレーシアの３か国・地域の容疑者計１０人を逮捕したと発表した。昨年６月以降、日本人８人から計約１８００万円をだまし取ったとみている。発表などによると、拠点は首都・クアラルンプールの高級住宅街の一戸建てで、パソコンやタブレット端末、携帯電話など計約３０台のほか、日本