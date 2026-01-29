4匹のワンコが部屋で過ごしている時に、帰省したお兄ちゃんが窓の向こうに現れたら…？ワンコたちの反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破。「とっても嬉しそう」「可愛すぎる」といった声が寄せられています。 【動画：帰省した息子が突然『窓』から現れた結果→4匹の犬が…気づいた瞬間に『テンションMAXになる光景』】 お兄ちゃんが帰省したら… YouTubeチャンネル「豆柴おもしろ4兄妹」には、「豆じろう