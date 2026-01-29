３０日にかけて上・中越では山沿いを中心に平地でも大雪となる所がある見込みです。中越と上越では、２９日夜のはじめ頃から３０日昼前にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。新潟地方気象台によりますと、日本付近は３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約５５００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が流れ込んでいます。上・中越では山沿いを中心に平地でも大雪となる所があるとみ